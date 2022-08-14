Окупанти в Херсоні вимагають від медиків підписання документів про згоду на зарплату в рублях, - ГУР

В тимчасово окупованому Херсоні представники окупаційної адміністрації висувають вимоги співробітникам швидкої допомоги щодо написання заяв про згоду працювати під егідою "нової влади".

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своєму офіційному Telegram-каналі.

Зазначена згода також передбачає отримання заробітної платні в російських рублях.

"У разі відмови, співробітникам надається тимчасовий дозвіл на роботу з попередженням про можливе звільнення у будь-який момент", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ГУР повідомляє, що окупанти намагаються відновити навчання в Херсонській морській академії. Оголошено про початок набору курсантів на 2022-2023 навчальний рік. На будівлях академії вивішено прапор зеленого кольору з позначкою "Z".

Також на окупованій Херсонщині продовжуються заходи зі збору паспортних даних громадян.

"Наразі вимогу про заповнення анкет висунуто всім працівникам комунальних підприємств та пенсіонерам, які отримують так звану "гуманітарну допомогу". Дані збираються також у тих, хто звертається до окупаційної влади з будь-якими питаннями - реєстрація новонароджених, надання медичної допомоги тощо. Також всім, хто придбав стартові пакети мобільних операторів РФ, надходять смс-повідомлення з пропозицією надати паспортні дані в обмін на 5 ГБ Інтернету", - повідомляє воєнна розвідка.

Окрім переліченого, за інформацією ГУР, на території Херсонського приймальника-розподільника для дітей УМВС на сьогодні проживають співробітники ФСБ РФ (орієнтовно 50 осіб). Є інформація, що у підвальних приміщеннях закладу проводяться допити викрадених українців із застосуванням тортур.

Нагадаємо, днями очільник британської військової розвідки генерал Джеймс Хокенхалл заявив, що значних змін на півдні України протягом найближчих місяців не буде та закликав готуватися до затяжного конфлікту.