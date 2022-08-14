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У Запоріжжі створять військову комендатуру

Верещук подякувала Залужному.

У Запоріжжі створять військову комендатуру
Ірина Верещук
Фото: Скріншот відео

У Запоріжжі створять військову комендатуру аби владнати логістику для цивільних осіб, які перетинають лінію розмежування.

Про це заявила віцепрем'єр Ірина Верещук, повідомляє Суспільне.

"Хочу подякувати генералові Валерію Залужному за прийняте рішення про створення тут комендатури і введення коменданта. Це питання яке вирішувалось і нарешті, я сподіваюсь, буде вирішено. Ми сьогодні будемо проводити відповідну нараду і тут буде порядок", - сказала Верещук.

Нагадаємо, що 13 серпня Держбюро розслідувань повідомило про викриття масштабної корупційної схеми в Запоріжжі із щоденним оборотом у 2 млн грн. Схему було побудовано на видачі дозволів для перетину громадянами України лінії зіткнення.

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