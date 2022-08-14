Піски перебувають під контролем ЗСУ, - речник

Однак ситуація там важка.

Селище Піски Донецької області й надалі перебуває під контролем ЗСУ.

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

Однак ситуація там важка, а інтенсивні бої тривають.

Цієї ночі окупанти вкотре намагалися штурмувати селище. Російська пропаганда бреше про те, що вони повністю контролюють селище Піски.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, у районі селища Піски, неподалік Донецького аеропорту, розгорнулися запеклі бої.

За даними Генштабу, на Донецькому напрямку ворог обстрілював наші підрозділи із танків, ствольної та реактивної артилерії. З метою розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури вів повітряну розвідку БпЛА.