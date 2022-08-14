Злітно-посадкова смуга на військовому аеродромі "Саки" працює, - Юрій Ігнат
Злітно-посадкова смуга на військовому аеродромі "Саки" працює, - Юрій Ігнат
Весь керівний склад окупантів переміщується на лівий берег Дніпра, – Кім
Весь керівний склад окупантів переміщується на лівий берег Дніпра, – Кім
Українські переселенці у Франції: робота, навчання, житло та втома
Українські переселенці у Франції: робота, навчання, житло та втома
В Енергодарі окупанти з парку стріляють у бік Запорізької АЕС
В Енергодарі окупанти з парку стріляють у бік Запорізької АЕС
Українські бійці добровільно здалися, аби зберегти життя, – фейк від міноборони Росії
Українські бійці добровільно здалися, аби зберегти життя, – фейк від міноборони Росії
Найбільша одночасна втрата авіації за історію РФ та смерті “асів”. Як і де в Україні гине “еліта” російських військ
Найбільша одночасна втрата авіації за історію РФ та смерті “асів”. Як і де в Україні гине “еліта” російських військ
У Новій Каховці є "прильоти" по позиціях росіян, - Хлань
У Новій Каховці є "прильоти" по позиціях росіян, - Хлань
ГоловнаСуспільствоВійна

Піски перебувають під контролем ЗСУ, - речник

Однак ситуація там важка.

Піски перебувають під контролем ЗСУ, - речник
Ілюстративне фото
Фото: Павло Кириленко в фейсбук

Селище Піски Донецької області й надалі перебуває під контролем ЗСУ. 

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, повідомляє РБК-Україна.

Однак ситуація там важка, а інтенсивні бої тривають.

Цієї ночі окупанти вкотре намагалися штурмувати селище. Російська пропаганда бреше про те, що вони повністю контролюють селище Піски.

Нагадаємо, що за даними британської розвідки, у районі селища Піски, неподалік Донецького аеропорту, розгорнулися запеклі бої.

За даними Генштабу, на Донецькому напрямку ворог обстрілював наші підрозділи із танків, ствольної та реактивної артилерії. З метою розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури вів повітряну розвідку БпЛА.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також