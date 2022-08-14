Знаю, що вивезений в Росію, але це не підтверджено, – дружина командира "Азова"

Про вивезення командира полку "Азов" Дениса Прокопенка до РФ повідомили росЗМІ, але державні структури та Червоний Хрест цього не підтвердили.

Про це дружина командира полку "Азов" Дениса Прокопенка Катерина розповіла у інтерв’ю "Суспільному".

"Я знаю лише, що він вивезений в Росію і взагалі це ще не підтверджено. Щодо місця перебування Дениса я дізналась через російські ЗМІ. Держструктури мені остаточно не підтверджують, тому що тут важко щось підтвердити. Я розумію, Росія зараз командний склад сховала, інших солдат і офіцерів ховає та не розголошує, де вони перебувають", – сказала Прокопенко.

Вона також зазначила, що інформації від Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо командира полку "Азов" немає.

"Це по суті робота Червоного Хреста – відповідати мені, але я дотепер не знаю, де мій чоловік. Навіть, якщо він в Росії, тож існує, в принципі, комунікація з московським філіалом Червоного Хреста. Але її немає. Це означає, що є, можливо, певний договірняк з тією ж владою в Росії, щоб не видавати інформацію про місцезнаходження і т.д. ", – зазначила дружина командира.

Нагадаємо, що напередодні Сили оборони України оприлюднили спільну заяву, щоб привернути увагу світу до становища українських військовополонених, в першу чергу – захисників Маріуполя, над якими російська влада готує так званий "суд" у порушення усіх законів, правил і звичаїв ведення війни.

28 липня росіяни підірвали колонію в Оленівці на Донеччині, аби приховати тортури над українськими полоненими. Унаслідок теракту загинули не менше 40 людей. Україна працює над поверненням тіл загиблих.

Джерела в розвідці та правоохоронних структурах повідомили, що окупанти умисно влаштували теракт в Оленівці для недопущення обміну військовополоненими.