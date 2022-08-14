Запорізька АЕС працює з ризиком порушення радіаційної безпеки, – Енергоатом

Загроза безпеці Запорізької АЕС в Енергодарі залишається, оскільки станція досі окупована.

Про це повідомляє компанія "Енергоатом".

"Український персонал станції продовжує працювати і докладати всіх зусиль для забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, а також ліквідації наслідків пошкоджень. ЗАЕС досі окупована і контролюється російськими військовими. З огляду на те, що дії загарбників передбачити неможливо, загроза фізичній безпеці станції залишається", – йдеться у повідомленні.

Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека, додали в компанії. Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки.

За даними "Енергоатому", під час обстрілів, яких минулого тижня періодично зазнавала ЗАЕС, серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію, об‘єднаний допоміжний корпус, насосну станцію господарсько-побутових стоків. Також обстрілювалася пожежна частина, яка розташована за територією ЗАЕС і призначена для її захисту від пожеж та їх гасіння у разі надзвичайних ситуацій на станції.

Нагадаємо, що 13 серпня в Енергодарі (Запорізька область) з району паркової зони в бік Запорізької АЕС росіяни знову вели обстріли.

За словами працівника станції, найгірший сценарій розвитку подій на ЗАЕС – це знищення ліній електропередач, які зв'язують об'єкт з енергосистемою України.