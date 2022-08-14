Росія уночі обстріляла два райони Дніпропетровщини. В Марганці є поранений

Під ворожим вогнем також знову опинився Нікополь.

Армія Росії цієї ночі обстріляла Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини.

По Нікопольському ворог відкривав вогонь тричі. У самому Нікополі зафіксовано 20 влучань зі ствольної артилерії. Пошкоджено девʼять багатоповерхівок і вісім приватних будинків, школа і магазини, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко у Телеграм.

"Обстрілом зачепило газопроводи та лінії електропередач. Кілька тисяч нікопольчан без світла. На місці працюють електрики. Обійшлося без постраждалих", – заявив він.

Фото: Валентин Резніченко в Телеграм

Фото: Валентин Резніченко в Телеграм

По Марганцю росіяни били з "градів". У мирні квартали прилетіло 30 російських снарядів. Поранений 69-річний чоловік, він у лікарні. У місті понівечені понад 10 приватних будинків та електромережа.

"У Криворізькому районі під обстріл ворожих «Ураганів» потрапила Зеленодольська громада. Без жертв та руйнувань", – додав голова ОВА.

Нагадаємо, Росія била по Дніпропетровщині і вдень. За суботу окупанти двічі обстріляли Криворізький район.