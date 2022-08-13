Сьогодні рятувальники погасили лісову пожежу на горі Савчин між населеними пунктами Бегендяцька Пастіль та Костева Пастіль у Закарпатській області.

Про це повідомили у Деравжній службі України з надзвичайних ситуацій.

Пожежа розпочалася 12 серпня на території Ужгородського лісового господарства – загорілася лісова підстилка.

Вчора о 16:25 пожежу було локалізовано на площі 25 га. Загальна площа, яку рятувальники пройшли вогнем – 90 га.

Всього до гасіння залучались 234 особи та 20 одиниць техніки, зокрема два літаки та два вертольоти.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, наприкінця липня росіяни обстріляли біля Чорнобаївки на Херсонщині поле з урожаєм, згоріло майже 200 гектарів. На іншому полі через обстріли окупантів було знищено половину зернових.