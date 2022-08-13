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Понад 200 рятувальників гасили мастшабну пожежу на горі Савчин на Закарпатті

Пожежа розпочалася 12 серпня на території Ужгородського лісового господарства.

Понад 200 рятувальників гасили мастшабну пожежу на горі Савчин на Закарпатті
Фото: ДСНС

Сьогодні рятувальники погасили лісову пожежу на горі Савчин між населеними пунктами Бегендяцька Пастіль та Костева Пастіль у Закарпатській області.

Про це повідомили у Деравжній службі України з надзвичайних ситуацій.

Пожежа розпочалася 12 серпня на території Ужгородського лісового господарства – загорілася лісова підстилка. 

Вчора о 16:25 пожежу було локалізовано на площі 25 га. Загальна площа, яку рятувальники пройшли вогнем – 90 га.

Всього до гасіння залучались 234 особи та 20 одиниць техніки, зокрема два літаки та два вертольоти.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Нагадаємо, наприкінця липня росіяни обстріляли біля Чорнобаївки на Херсонщині поле з урожаєм, згоріло майже 200 гектарів. На іншому полі через обстріли окупантів було знищено половину зернових.

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