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У Миколаєві ракета розірвалася біля будинку, є поранений

Місто обстріляли близько 20:00.

У Миколаєві ракета розірвалася біля будинку, є поранений
Олександр Сенкевич
Фото: скріншот відео

У Миколаєві ввчері 12 серпня ракета розірвалася біля житлового будинку, є поранений.

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

“Близько 8 вечора Миколаїв обстріляли. В одному з районів ракета розірвалась біля житлового будинку”, – зазначив він.

Наслідки обстрілів з’ясовуються.

Наразі відомо про одного пораненого.

Нагадаємо, голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та генерал Дмитро Марченко, який займається обороною області, анонсували найближчим часом "певні результати" та пообіцяли розповісти про них.

10 серпня російські війська знову обстріляли Миколаїв. Попередньо відомо, що поранення отримали троє осіб.

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