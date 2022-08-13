Росія обстріляла Київський район Харкова, - Терехов

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Російські окупаційні війська обстріляли Київський район Харкова.

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

За його словами, наразі про потерпілих невідомо, обійшлося без жертв.

Також відсутня інформація про пошкодження об'єктів інфраструктури в Харкові.

Терехов закликав жителів міста бути обережними й не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські військові вкотре обстріляли Харків. Влучання були в центрі й двох районах міста. Знову ракети потрапили в навчальний заклад.