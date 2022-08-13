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Командування росіян тікає з правобережжя Дніпра на Херсонщині

Повідомляє Кім.

Командування росіян тікає з правобережжя Дніпра на Херсонщині
Фото: телеграм-канал Віталія Кіма

Командування російських окупантів виїжджає з правого берега Дніпра у Херсонській області.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Не дуже, але трохи жаль тупих орків, яких покинули на правому березі Дніпра. Весь керівний склад переміщується за Дніпро", - написав Кім.

Раніше голова ОВА зняв відео разом з генералом Марченком та заявив, що у регіоні триває робота, а про наслідки буде повідомлено після досягнення результатів. 

За даними британської розвідки, з огляду на обмежений ланцюг постачання, розмір запасів, які створила армія РФ, буде ключовим для її витривалості на правому березі Дніпра на Херсонщині.

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