Командування росіян тікає з правобережжя Дніпра на Херсонщині

Командування російських окупантів виїжджає з правого берега Дніпра у Херсонській області.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Не дуже, але трохи жаль тупих орків, яких покинули на правому березі Дніпра. Весь керівний склад переміщується за Дніпро", - написав Кім.

Раніше голова ОВА зняв відео разом з генералом Марченком та заявив, що у регіоні триває робота, а про наслідки буде повідомлено після досягнення результатів.

За даними британської розвідки, з огляду на обмежений ланцюг постачання, розмір запасів, які створила армія РФ, буде ключовим для її витривалості на правому березі Дніпра на Херсонщині.