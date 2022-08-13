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Із 31 танка - тільки два робочих: в окупантів на Луганському напрямку почала активно ламатися і горіти техніка

У 228 єкатеринбурзького полку з 82 БТР боєздатними залишилися 42.

Із 31 танка - тільки два робочих: в окупантів на Луганському напрямку почала активно ламатися і горіти техніка
Фото ілюстративне
Фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

В російських окупантів на Луганському напрямку почала активно виходити з ладу військова техніка.

Про це повідомляють в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних Сил України.

"Так, у підрозділах 90 ТД, родом з чебаркуль - це 41А ЦВО, у 6 ТП з 26 танків, що були, боєздатними залишилося тільки 12. Згідно з наявною інформацією, 4 танки знищені без можливості відновлення, 10 непридатні для подальшої експлуатації", - розповіли в СтратКомі.

А в 228 мотострілкового полку з Єкатеринбурга із 31 танка залишилися тільки два робочих. За даними військових, 13 одиниць техніки непридатні до експлуатації через пошкодження і поломки, 11 перебувають на ремонті, а 5 передали іншим російським підрозділам для відновлення боєздатності.

"Цікаві дані щодо БТР. У тієї ж 228 МСП з наявних 82 БТР боєздатними залишилися 42, 34 безповоротно знищені, а 6 відправлені на ремонт через поломки", - додали в СтратКомі.

Нагадаємо, російські загарбники втратили в Україні 1856 танків.

Нещодавно на півдні ЗСУ знищили чотири ворожі зенітно-ракетні системи С-300.

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