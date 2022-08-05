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На півдні ЗСУ знищили чотири зенітно-ракетні системи С-300 окупантів

Ліквідовано 39 рашистів.

На півдні ЗСУ знищили чотири зенітно-ракетні системи С-300 окупантів
Фото: Оперативне командування ‘Схід’

Українські штурмовики атакували два осередки ворожого озброєння та техніки в Херсонському і Каховському районах

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Гелікоптерною парою розбито ворожий опорний пункт на окупованій Миколаївщині.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань щільно атаковано ворожу систему протиповітряної оборони та логістичні пункти, зокрема боєприпасами в Херсонському районі", - йдеться у повідомленні.

На півдні Збройні Сили України ліквідували 39 рашистів.

Також знищено техніку ворога:

  • 4 зенітно-ракетні системи С-300, 
  • радіолокаційну станцію “Імбир”,
  • автоматичний міномет 82-го калібру «Волошка», 
  • 9 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Знищено три склади з боєприпасами в Придніпровському, Херсоні та Токарівці.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Нагадаємо, з 24 лютого по 4 серпня російська армія втратила на війні в Україні близько 41 500 військових. Минулої доби Збройні сили України знищили близько 150 окупантів, 15 танків і дві крилатих ракети.

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