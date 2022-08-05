На півдні ЗСУ знищили чотири зенітно-ракетні системи С-300 окупантів

Українські штурмовики атакували два осередки ворожого озброєння та техніки в Херсонському і Каховському районах.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Гелікоптерною парою розбито ворожий опорний пункт на окупованій Миколаївщині.

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань щільно атаковано ворожу систему протиповітряної оборони та логістичні пункти, зокрема боєприпасами в Херсонському районі", - йдеться у повідомленні.

На півдні Збройні Сили України ліквідували 39 рашистів.

4 зенітно-ракетні системи С-300,

радіолокаційну станцію “Імбир”,

автоматичний міномет 82-го калібру «Волошка»,

9 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Також знищено техніку ворога:

Знищено три склади з боєприпасами в Придніпровському, Херсоні та Токарівці.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Нагадаємо, з 24 лютого по 4 серпня російська армія втратила на війні в Україні близько 41 500 військових. Минулої доби Збройні сили України знищили близько 150 окупантів, 15 танків і дві крилатих ракети.