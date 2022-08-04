В Україну повернули іще трьох дітей, яких окупанти депортували до Росії.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Додому прибула сім’я Бобро: мама й троє дітей, які потрапили у пастку під виглядом "евакуації" до рф. Таким чином, на сьогодні вже 50 українських дітей вдалося повернути з рф", - розповіли в МінТОТ.

Фото: Мінреінтеграції

Фото: Мінреінтеграції

Родина рятувалася від обстрілів і намагалась евакуюватись з дітьми через Бєлгород (РФ). Але росіяни зібрали і вивезли у важкодоступну глибинку - на межу Зауралля та Західного Сибіру.

Старша донька депортованих звернулася в міністерство. Справу на особистий контроль узяла Ірина Верещук.

В МінТОТ наголосили - якщо українці втратили зв'язок із рідними, яких депортували в Росію, необхідно звертатися на цілодобову гарячу лінію міністерства - 15-48.

Нагадаємо, щонайменше 5754 українські дитини були нелегально вивезені до Росії.

В Україні запрацював державний портал розшуку дітей. Платформа допомагатиме оперативно збирати інформацію про постраждалих під час війни.