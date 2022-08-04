Нині з Донеччини евакуювали ще 175 жителів, – Кириленко

Нині під час обов'язкової евакуації цивільних з Донеччини вдалося вивезти 175 жителів.
Про це повідомив керівник ОВА Павло Кириленко.
За його словами, за перші два дні за межі області виїхали 211 людей.
"Сьогодні ще 175 вирушили з Покровська до Олександрії та Кропивницького", – додав Кириленко.
Керівник ОВА нагадав – щоб безкоштовно виїхати до безпечного регіону України і врятувати свою родину від постійних обстрілів і холодів узимку, потрібно:
- залишити заявку за телефоном 098-89-03-318;
- дістатися до місця збору, звідки буде безкоштовний підвіз до евакуаційного потяга в Покровську;
- сісти на безкоштовний потяг до Кропивницького, отримати тут одноразову грошову допомогу на станції "Кропивницький" або "Олександрія";
- оселитися в Кіровоградській області.
Для евакуйованих влада надає безкоштовні житло і харчування, а також гуманітарну, психологічну, медичну допомогу та соціальний супровід під час оформлення допомоги від міжнародних організацій через платформу "єДопомога".
Нагадаємо, напередодні особовий склад ДСНС евакуював цивільних з Нью-Йорка, Торецька та Покровська. А Кіровоградщина прийняла другий евакуаційний потяг з Донецької області.