На Харківщині судитимуть правоохоронницю-колаборантку, яка супроводжувала колони окупантів у Куп'янську

Працівники Державного бюро розслідувань завершили слідство щодо правоохоронниці з міста Куп'янськ Харківської області, яка перейшла на бік ворога після повномасштабного збройного вторгнення Росії.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

"Встановлено, що на вимогу загарбників вона забезпечувала безперешкодне проходження колон російської військової техніки Куп'янськом. Аби догодити своїм кураторам, підозрювана на службовому автомобілі особисто супроводжувала ворожу техніку на тимчасово окупованій території", - йдеться в повідомленні.

13 травня жінці було повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу). Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення.

"ДБР попереджає, що всі тимчасово окуповані території найближчим часом будуть звільнені, а всі колаборанти будуть притягнуті до суворої відповідальності, куди б вони не втекли", - наголосили в Бюро.

Нагадаємо, 27 лютого стало відомо, що міський голова Куп'янська Геннадій Мацегора здав місто російським окупантам. На сайті міськради було опубліковане його відеозвернення, в якому він заявив, що місто залишили без підтримки. "Залишились я зі своїми підлеглими, і райвідділ поліції", - сказав Мацегора.

Не дивлячись на це, місцеві жителі виходили на вулиці з вимогою до російських військових забиратися геть.

Мацегорі було повідомлено про підозру. А 28 лютого його спіймали разом із керівниками місцевих силових відомств. Мацегора розповів, що провів перемовини з військовими РФ і здав місто агресору через погрози застосування збройної атаки.

7 липня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що Мацегору заарештували росіяни. За словами Синєгубова, для окупантів характерна така практика, коли колаборантів і зрадників, які перейшли на їхній бік, спочатку використовують, а потім "прибирають".