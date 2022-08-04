Грошове забезпечення ЗСУ за липень буде збільшено до 15%, - Маляр

Станом на сьогодні затрималося менш як 5% грошового забезпечення.

На сьогодні переважно через технічні причини затрималося менш як 5% грошового забезпечення Збройних сил України, але кошти гарантовано надійдуть.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає кореспондент LB.ua.

"Стосовно грошового забезпечення ЗСУ. Головна новина у тому, що тут змін не відбулося. Було багато пліток та нерозуміння ситуації. Попри об’єктивні складнощі в економіці, які спричинені російським вторгненням на нашу територію, повномасштабною війною, виплати у липні за червень відбулися планово", - розповіла вона.

За її словами, Міноборони постійно закуповує зброю, предмети речового забезпечення та багато іншого. Це величезні платежі, які необхідно проводити, щоб не було збоїв по жодному напрямку.

"Тому станом на сьогодні переважно через технічні причини затрималося менш як 5% грошового забезпечення. Вони гарантовано надійдуть", - зазначила Маляр.

За її словами, за липень, у порівнянні з червнем, очікується зростання загального об’єму виплат до 15%.

"Сумарно вони очікуються на рівні 70 млрд грн. Для порівняння: минулого року бюджет було прийнято на 2022 рік. І там було близько 130 млрд грн на все. А зараз за місяць ми сплачуємо лише на грошове забезпечення 60 млрд грн. А наступного місяця ця цифра збільшиться до 70 млрд грн", запевнила заступниця міністра.

Нагадаємо, у червні Міністерство оборони повідомляло, що вже профінансувало військовим частинам на грошове забезпечення та додаткові виплаті близько 60 млрд гривень.