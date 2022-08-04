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​Окупанти продовжують перегрупування сил через приготування ЗСУ до деокупації Миколаївщини, - Маляр

Водночас російські пропагандисти посилюють негативний вплив на населення на тимчасово окупованих територіях України.

​Окупанти продовжують перегрупування сил через приготування ЗСУ до деокупації Миколаївщини, - Маляр
Ганна Маляр
Фото: Анна Стешенко

Ворог також посилює пропаганду на тимчасово окупованих територіях. Абсолютна більшість їхніх мешканців не вступають у співпрацю із загарбниками.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає кореспондент LB.ua.

«Протягом тижня безпекова ситуація навколо України залишалася складною, але контрольованою. Збройні сили та інші збройні формування РФ протягом тижня продовжували ведення наступальних дій із метою виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей. Також утримання захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей», - заявила вона.

На фоні інформації щодо готовності ЗСУ провести заходи щодо деокупації Херсонщини російське командування проводить значне перегрупування та посилює війська, розгорнуті у південних регіонах України та на тимчасово окупованому півострові Крим.

За словами Маляр, на сьогодні основні зусилля ворога зосереджені на проведені бойових дій на сході країни.

Водночас російський пропагандистський апарат посилює негативний вплив на населення на тимчасово окупованих територіях на сході та півдні України. Демонструються сфабриковані сюжети про нібито підтримку російських окупантів. Для чого спеціально завозяться громадяни з Росії та тимчасово окупованого Криму для постановчих заходів. Зокрема, на підтримку псевдореферендумів, які загарбники планують провести незабаром.

«Однак і на цьому фронті вони зазнають поразки. Українське населення демонструє категоричне несприйняття окупації та нав’язування ідеології «руского мира»… В абсолютній більшості українські громадяни не вступають у співпрацю з ворогом та очікують звільнення територій», - зазначила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, за інформацією американського Інституту вивчення війни, Росія перекидає сили з Донеччини на південь України.

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