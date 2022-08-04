Кучма: "Не треба розраховувати, що Путін помре. Україна має битися"

Другий президент України вважає, що в цій війні переможець може бути лише один.

Другий президент України Леонід Кучма вважає, що війна в Україні швидко не закінчиться, однак, на її перебіг і тривалість впливатиме низка чинників.

Про це він розповів в інтерв'ю Бі-бі-сі.

"Перш за все - не треба розраховувати на те, що ось-ось помре Путін. Що санкції ось-ось економічно вб'ють Росію. Що російський обиватель раптом прозріє та вийде на антивоєнний протест. Нічого такого не буде. Україна має битися і вирішити усе на полі бою", - наголосив Кучма.

Він зазначив, що всім хочеться, щоби кінець війні настав якнайшвидше. Однак, те, як поводить себе Росія, говорить про те, що війна триватиме.

"Я не думаю, що війна скоро закінчиться. Те, як Путін гарячково збирає по тюрмах армію, а по східних автократіях - зброю, свідчить про те, що він все ще хоче вигризти якусь "перемогу"", - пояснив Кучма.

Стосовно того, чи може закінчитися війна таким чином, що "в тій чи іншій мірі перемагають усі", і немає переможених "вчисту", Кучма наголосив, що це - не наш випадок.

"Надто багато приніс горя, руйнування і жахіть на нашу землю Путін. Вбито сотні українських дітей - не знаю, як після цього шукати компромісу. Градус вже піднято так, що у цій війні переможець може бути лише один - і я вірю, що саме ми будемо цим переможцем", - сказав другий президент.

Він наголосив, що для України неприйнятно залишати свої землі, а головне - своїх людей - під окупацією. Водночас, для російської влади неприйнятно виглядати в очах свого населення та Заходу невдахами та "лузерами", а саме це, на думку Кремля, означало б відхід з окупованих земель.

"Є різні чинники, які здатні кардинально вплинути на перебіг і тривалість війни - наприклад, успіх нашого анонсованого контрнаступу на Південь, звільнення Херсону. І, навпаки, наближення холодного періоду без постачання російського газу, перспектива політичних криз та виборів на Заході - все це теж може впливати на терміни припинення вогню, але вже навряд чи на нашу користь. Не забуваймо, що зруйнувати єдність Європи, цілісність євроатлантичної спільноти - це одне з найголовніших завдань Кремля. І в арсеналі Путіна є не один інструмент, яким він намагається це робити - пропагандистська брехня і маніпуляції, залякування і шантаж", - зазначив Кучма.

Нагадаємо, начальник військової розвідки Кирило Буданов вважає, що в серпні настане переломний момент у повномасштабній війні Росії проти України, а до кінця року масштабні бойові дії практично припиняться.