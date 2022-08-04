ГУР оприлюднило створену загарбниками "концепцію розвитку Маріуполя"

За задумом окупанта, на руїнах Азовсталі має з'явитись смітник і "квітучий сад".

В Міністерстві будівництва і житлово-комунального господарства РФ з’явилася "концепція майстер-плану розвитку міста Маріуполь". В ній окупанти виклали власне бачення майбутнього українського міста. Її суть – повна інтеграція Маріуполя в окуповані раніше території Донецької області, з перспективою "приєднання" до Росії.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони на своєму офіційному Telegram-каналі.

Згідно з цією "концепцією", населення Маріуполя, яке до російської агресії складало пів мільйона жителів, за планами росіян до 2025 року має "зрости" до 200 тисяч.

"Надалі протягом кількох років, в зруйнованому росіянами місті має з’явитись транспортна та соціальна інфраструктура", –додають у ГУР.

Окремий розділ присвячений знищеному рашистами металургійному комбінату Азовсталь. Для нього визначено кілька варіантів сценаріїв, серед них: заповнення підземної частини "Азовсталі" сміттям, облаштування парку і створення сільгоспугідь або створення парку і розвиток туристично-рекреаційних зон.

"На весь проєкт, залежно від обраного варіанту "реконструкції", відводиться від 8 до 42 років. Витрати – понад 60 мільярдів російських рублів", – наводить розрахунки окупантів воєнна воєнна розвідка.

З "документами" можна ознайомитись за посиланнями: документ № 1 та документ № 2.

Нагадаємо, руйнування Маріуполя Росією продовжується. Окупаційна влада наказала пускати на дрова дерева з парків.