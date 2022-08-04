Росія намагається сфабрикувати докази щодо теракту в Оленівці, – Associated Press

Окупанти навіть можуть підкидати боєприпаси від HIMARS, аби звинуватити в обстрілі Україну.

Посадовці США вважають, що Росія намагається сфабрикувати докази щодо теракту в окупованій Оленівці, під час якого були вбиті українські військовополонені. Розвідники виявили, що РФ прагне підкинути хибні докази, аби звинуватити Україну за підрив вʼязниці, пише Associated Press із посиланням на джерела.

Засекречені розвіддані американців свідчать, що росіяни можуть навіть підкидати використані проти цілей окупантів в інших місцях боєприпаси від HIMARS, аби вдати, що це українці обстріляли вʼязницю з поставленого США озброєння.

Нагадаємо, 28 липня на території колишньої виправної колонії №120 в окупованому місті Оленівка відбувся потужний вибух. Колонія окупантами використовувалась як місце утриманням полонених.

Унаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де знаходились полонені українці. Точна кількість загиблих невідома, але, за даними ISW, їх 53.

Вибухи відбулись на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з “Азовсталі”. Обладнання будівлі закінчилось за кілька днів до теракту, після чого в неї перевели частину утримуваних українських захисників.

Цього тижня генпрокурор Андрія Костін повідомив попередні результати міжнародних експертиз, згідно з якими вибух в Оленівській колонії, де окупанти тримали українських військовополонених, був термобаричним, а не від обстрілу. За неверифікованими даними, загинули 53 людини, зокрема бійці Азову, виведені з Азовсталі.

Росія своєю чергою намагається звинуватити в теракті Україну.

Джерела LB.ua серед розвідувальних і правоохоронних структур свідчать, що окупанти умисно влаштували теракт в Оленівці для недопущення обміну військовополоненими. Українські спецслужби мають супутникові знімки, які свідчать про те, що могили біля виправної колонії були вириті заздалегідь.