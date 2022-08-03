Окупанти влаштували теракт в Оленівці задля зриву обміну полоненими. Вони заздалегідь вирили могили біля колонії, – джерела

Окупанти умисно влаштували теракт в Оленівці для недопущення обміну військовополоненими. Українські спецслужби мають супутникові знімки, які свідчать про те, що могили біля виправної колонії були вириті заздалегідь.

До нового цеху колонії спеціально перевели найбільш досвідчених військових, яких потім підірвали. Також є записи перехоплень, що підтверджують спланованість теракту ПВК "Вагнер", що відбулося за погодженням з вищим керівництвом РФ. Про це LB.ua повідомили три джерела з розвідки і правоохоронних структур.

За інформацією співрозмовників, 30-31 липня готувалася передача гуманітарних вантажів (медикаментів, одягу) для українських військовополонених в Оленівці. На 1 серпня був погоджений візит правозахисників та Федеральної служби виконання покарань щодо аудиту використання російських бюджетних коштів на утримання полонених. Також на ці дати вчергове планувався обмін військовополоненими.

"Однак окупанти перевели наших військових з місць перебування до необлаштованих не просто бараків, а цехів, де раніше ніколи не трималися люди. Ба більше, до них перевели не всіх військових, а вибірково – найбільш досвідчених, що підтверджує наша розвідка. Саме там потім умисно був влаштований теракт з підривом. У тому числі, щоб приховати факти тортур над військовополоненими. На супутникових знімках, що ми отримали, є чітка фіксація заздалегідь підготовлених масових могил ще до теракту", – розповів один зі співрозмовників.

Джерела підкреслили, що всі фейки росіян щодо обстрілів з HIMARS колонії з живими людьми не витримують жодної критики.

"Канали розповсюдження цього фейку вже дослідили спецслужби України. Те, що це не обстріл зі сторони України, ніхто не сумнівається. Це 100% теракт росіян. Є перехоплення СБУ, які це підтверджують. Окупант цим терористичним актом переслідував декілька цілей. Перша мета – донести західному суспільству черговий фейк про нібито невміння українців управляти західною технікою. Друга мета – спроба розхитати українське суспільство через чутливість питання повернення військовополонених «Азов»", – додало ще одне джерело.

Українські спецслужби ще раз підтвердили інформацію щодо підготовки та реалізації теракту ПВК "Вагнер".

"Враховуючи їхню повну афілійованість з ФСБ, немає сумніву, що теракт був погоджений з вищим керівництвом РФ. Але обставини, за яких він стався, як його організували, підтверджують, що вони дуже поспішали", – підкреслив співрозмовник.

За наявною інформацією, наразі точних списків загиблих та поранених в Оленівці військовополонених України немає. Списки, що оприлюднили окупанти, не відповідають дійсності.

Також ворог не погоджує запит щодо повернення тіл вбитих унаслідок свідомого теракту. Та намагається приховати сліди злочину, вивозячи тіла вбитих, що підтверджує супутникова фіксація.

Одразу після теракту Офіс Уповноваженого ВРУ з прав людини офіційно надіслав запити до Червоного Хреста, ООН та навіть уповноваженого РФ про проведення незалежного розслідування, взяття проб на місці, експертиз тіл.

"Однак наразі жодної офіційної відповіді від російської сторони немає. Червоний Хрест вже сформував комісію, яка готова виїхати на місце теракту. ООН зі своєї сторони також звернулася до Росії з пропозицією спільно провести розслідування. Втім, позитивних сигналів від РФ так і не надійшло. Жодної офіційної відповіді від російської сторони немає, що ще раз підтверджує факт умисного теракту та намагання приховати злочин", – наголосило ще одне джерело.

Нагадаємо, 28 липня на території колишньої виправної колонії №120 в окупованому місті Оленівка відбувся потужний вибух. Колонія окупантами використовувалась як місце утриманням полонених.

Унаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де знаходились полонені українці. Точна кількість загиблих невідома, але, за даними ISW, їх 53.

Зазначається, що вибухи відбулись на території промзони в новозбудованому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнано для утримання полонених, виведених з “Азовсталі”. Обладнання будівлі закінчилось за кілька днів до теракту, після чого в неї перевели частину утримуваних українських захисників.

Цього тижня генпрокурор Андрія Костін повідомив попередні результати міжнародних експертиз, згідно з якими вибух в Оленівській колонії, де окупанти тримали українських військовополонених, був термобаричним, а не від обстрілу. За неверифікованими даними, загинули 53 людини, зокрема бійці Азову, виведені з Азовсталі.