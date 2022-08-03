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Кіровоградщина прийняла другий евакуаційний потяг з Донецької області, – голова ОДА

Упродовж двох діб на території області народилися 34 дитини в батьків з Харкова, Миколаєва та Херсона.

Кіровоградщина прийняла другий евакуаційний потяг з Донецької області, – голова ОДА
Фото: ТГ голови Кіровоградської ОДА

Сьогодні на Кіровоградщину прибув другий евакуаційний потяг з Донеччини.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Райкович у Telegram.

"Вночі Кіровоградщина прийняла другий евакуаційний потяг з Донецької області. Всі зупинились в Олександрії. Дякую міській владі, соціальним службам, волонтерам, медикам, ДСНС, поліції, Червоному Хресту і, безумовно, команді ОВА – за чітку організацію зустрічі", – йдеться в повідомленні.

Фото: ТГ голови Кіровоградської ОДА

Як повідомляється, серед евакуйованих – літні люди, маломобільні, хворі та діти. Евакуйовані отримали допомогу. Пізніше почнеться реєстрація та відповідні виплати.

Крім того, за інформацією Райковича, впродовж двох діб на Кіровоградщині народилося 34 дитини у батьків з Харкова, Миколаєва та Херсона.

Нагадаємо, з 24 лютого з Донеччини евакуювалися дві третини мешканців. Мінреінтеграції оголосило, що евакуація з Донеччини є обовʼязковою. 

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