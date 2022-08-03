З 24 лютого з Донеччини евакуювалися дві третини мешканців, - Кириленко

В області лишились люди, які до останнього не хочуть виїжджати.

Всього з території Донецької області виїхали вже дві третини мешканців. Лишилося близько 250 тис. населення.

Про це повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації (ОВА) Павло Кириленко.

"Звичайно темпи дуже низькі і більшість людей не має бажання виїжджати. Але це станом на зараз. Ще літній період не завершився. Ми розуміємо, що із настанням холодів люди будуть діяти інакше”, - розповів Кириленко.

Втім, зазначив голова Донецької ОВА, люди почали евакуюватись у конкретні умови із розумінням, куди вони їдуть, і з усіма необхідними виплатами. Зокрема, до Кропивницького виїхали 134 особи.

Нагадаємо, розпочалася обов’язкова евакуація населення Донецької області. Раніше повідомлялось, що з Донецької області мають виїхати понад 50 тисяч дітей та понад 200 тисяч дорослих.