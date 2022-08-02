Омбудсман Дмитро Лубінець: «Я точно не хочу робити якийсь хайп чи піар»
Омбудсман Дмитро Лубінець: «Я точно не хочу робити якийсь хайп чи піар»
Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
Чорноморський флот РФ зазнав чергової невдачі, – Міноборони Великої Британії
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Херсонщина: стало відомо, скільки окупантів і техніки знищили завдяки HIMARS на станції Брилівка
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Етнічні серби в Косово зводять барикади і готуються протестувати
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Борис Гудзяк: «У світі йде 20 воєн. Але звертають увагу на Україну, бо тут називають речі своїм іменем: це є добро, а це є зло»
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Чи полетить Пелосі на Тайвань та чи розпочне Китай велику війну
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
Отець Василь Вирозуб: "У полоні росіяни питали нас: "Ви що, безсмертні?" Я подумав і кажу: "Ви знаєте, так. Безсмертні"
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіянам так і не вдалось відновити аеродром у Мелітополі, - Федоров

Вже третя спроба окупантів виявилась невдалою.

Росіянам так і не вдалось відновити аеродром у Мелітополі, - Федоров
Фото: ФАКТИ

Російські окупанти провалили чергову спробу відновити аеродром у Мелітополі Запорізької області. На заваді їм знову, як і раніше, стали ЗСУ.  

Про це повідомляє “Укрінформ” із посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.

"Вже втретє вони (окупанти - ред.) намагались відновити роботу мелітопольського аеродрому після того, як він повністю був зруйнований. Їм не вдалося цього зробити", - розповів Федоров.

Він додав, що як тільки російські загарбники починають відновлювати базу, стягувати туди особовий склад, боєприпаси та військову техніку, ЗСУ завдає удару.

На вихідних росіяни знову спробували відновити аеродром, і знову безуспішно. 

Раніше повідомлялось, що жителі Мелітополя не підтримують окупантів, з міста виїхало 60% населення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також