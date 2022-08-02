Росіянам так і не вдалось відновити аеродром у Мелітополі, - Федоров

Російські окупанти провалили чергову спробу відновити аеродром у Мелітополі Запорізької області. На заваді їм знову, як і раніше, стали ЗСУ.

Про це повідомляє “Укрінформ” із посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.

"Вже втретє вони (окупанти - ред.) намагались відновити роботу мелітопольського аеродрому після того, як він повністю був зруйнований. Їм не вдалося цього зробити", - розповів Федоров.

Він додав, що як тільки російські загарбники починають відновлювати базу, стягувати туди особовий склад, боєприпаси та військову техніку, ЗСУ завдає удару.

На вихідних росіяни знову спробували відновити аеродром, і знову безуспішно.

Раніше повідомлялось, що жителі Мелітополя не підтримують окупантів, з міста виїхало 60% населення.