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Росія завдала ракетного удару по Львівщині (оновлено)

Було уражено зенітний ракетний комплекс у Червоноградському районі.

Росія завдала ракетного удару по Львівщині (оновлено)
Фото: EPA/UPG

Росія завдала ракетного удару по Львівській області.

Про це повідомив керівник Львівської ОВА Максим Козицький.

За його словами, зафіксували вибух на території Червоноградського району.

"Оперативні служби виїхали на місце. Деталі згодом", - зазначив Козицький.

Оновлення 20.00. За інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, було уражено зенітний ракетний комплекс. 

Наразі збитки та постраждалі уточнюються.

Нагадаємо, перед цим українські сили протиповітряної оборони збили дві російські ракети над Вінниччиною.

25 червня близько 4-ої години ранку Росія завдала ракетного удару по Львівщині. Ракети летіли з Чорного моря і влучили у військовий об'єкт на території Яворівського району

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