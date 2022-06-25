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Ворожа армія завдала чергового ракетного удару по Львівщині, є постраждалі

Ракети були випущені з Чорного моря. 

Козицький
Фото: відео
Козицький

Близько 4 ранку Росія завдала ракетного удару по Львівщині. Ракети летіли з Чорного моря. 

Про це повідомив голова ОВА Козицький. Загалом було випущено шість ракет. Влучили чотири, дві збили.

"Обʼєкт військовий, на території Яворівського району", – повідомив він.

Внаслідок ракетного удару четверо постраждалих. Один – середньої важкості, решта – легкої. Їх госпіталізовано. Постраждалі – військові. 

Пожежу на обʼєкті локалізували. 

Цієї ночі тривоги фактично не стихали в багатьох областях. Ударів було завдано по Житомирській і Чернігівській області. На Житомирщині обстріляли військові обʼєкти. За попередніми даними, загинула одна людина, ще одна – поранена.

На Чернігівщині вороги вгатили по Десні. Є руйнування. 

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