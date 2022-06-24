Спалена росіянами нафтобаза на Київщині завдала майже мільярд гривень збитків довкіллю, - Держекоінспекція

Росіяни завдали першого удару по нафтобазі на початку повномасштабного вторгнення.

Влучання російських снарядів по нафтобазі у Фастівському районі Київщини завдало 930 мільйонів гривень збитків довкіллю України.

Про це повідомила пресслужба Держекоінспекції Столичного округу.

“Нафтобаза в селі Крячки Фастівського району Київської області зазнала бомбардувань двічі: у лютому та у березні місяці. Внаслідок авіаційного удару крилатими ракетам знищено 10 резервуарів з нафтопродуктами та більшу частину трубопроводів”, - йдеться у повідомленні.

Після обстрілу 27 лютого пожежа на нафтобазі тривала цілий тиждень.

У результаті горіння в атмосферне повітря Київщини потрапило 41 830 тон забруднюючих речовин, в тому числі:

41,694 тис. тон діоксиду вуглецю,

76 тон оксиду вуглецю,

17 тон діоксиду азоту,

6 тон оксиду цинку.

Загальна сума збитків, завданих в результаті потрапляння небезпечних речовин в атмосферне повітря, складає 888,383 млн гривень

Крім того, в результаті пошкодження трубопроводу та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, земля була забруднена небезпечними речовинами.

“Забруднення нафтопродуктами у 17 разів перевищує гранично-допустимі концентрації. Загальна площа забруднених земель складає майже 9000 м. кв”, - розповіли в Держекоінспекції.

Розмір шкоди, завданої землі, становить 41,981 млн гривень.

Нагадаємо, 27 лютого місто Васильків на Київщині, яке після тривалих боїв залишилося під контролем ЗСУ, потрапило під ракетний обстріл. Окупанти завдали ракетного удару по нафтобазі компанії БРСМ. Працівники нафтобази де спалахнула пожежа після вогневого удару російського ворога, змогли врятувати 15 вагонів із дизельним пальним та 8 вагонів із газом.

Другий удар по нафтобазі було завдано 12 березня.