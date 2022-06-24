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Київський іподром проведе кінні перегони, які будуть присвячені містам-героям України.

Вхід на перегони буде вільний.

Київський іподром проведе кінні перегони, які будуть присвячені містам-героям України.
Фото: Пресслуужба Київради

Київський іподром запрошує киян та гостей міста відвідати о 13:00 26 червня кінні перегони, які будуть присвячені містам-героям України.

Про це повідомила пресслужба Київради.

“Цієї неділі ми запрошуємо киян та гостей міста відвідати шість заїздів коней рисистих порід, у змаганнях візьмуть участь 36 тварин. Наша команда вирішила проводити сімейні заходи, тому окрім самих заїздів на території буде організовано конкурси для дітей та заохочувальні лотереї”, - повідомили в КП “Київський іподром”. 

Під час заходу всі охочі зможуть долучитись до збору коштів для допомоги ЗСУ.

Перегони відбудуться на території Київського іподрому за адресою просп. Глушкова, 10. 

В КП “Київський іподром” зазначили, що для безпеки за сигналом повітряної тривоги відвідувачі мають негайно покинути територію та прямувати до найближчого укриття.

Нагадаємо, Київська міська рада заборонила реалізацію та запуск феєрверків у столиці під час війни, а також пересування містом автомобілів без глушника.

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