"У Французькій Республіці вже розпочато 7 справ щодо воєнних злочинів в Україні, зокрема розслідування загибелі журналістів".

Генпрокурор України Ірина Венедіктова підписала Декларацію про наміри співробітництва з Францією щодо розслідування злочинів російської армії в Україні.

Про це Венедіктова повідомила у своєму Facebook.

"Це документ про співпрацю щодо найбільш серйозних злочинів укладений між Офісом Генерального прокурора та Управлінням кримінальних справ і помилувань Міністерства юстиції, Генеральною прокуратурою при Апеляційному суді м. Париж та Національною прокуратурою з боротьби з тероризмом Французької Республіки", - розповіла Генпрокурор.

Фото: Facebook/Ірина Венедіктова

За її словами, декларація передбачає "надання взаємної правової допомоги щодо діянь, пов’язаних з міжнародним збройним конфліктом внаслідок збройної агресії з боку російської федерації проти України: злочинів проти людяності, воєнних злочинів та геноциду".

Ірина Венедіктова додала, що в антитерористичній прокуратурі Франції є спеціальний підрозділ, який спеціалізується на воєнних злочинах. "У ньому призначені окремі слідчі, які зараз займаються саме подіями на території нашої держави. У Французькій Республіці вже розпочато 7 справ щодо воєнних злочинів в Україні, зокрема розслідування загибелі журналістів. І в цьому питанні ми обговорили можливість об’єднати зусилля із колегами заради досягнення швидкого результату", - повідомила Генеральний прокурор.

Фото: Facebook/Ірина Венедіктова

Прокуратура та МВС Франції також збирають свідчення потерпілих та очевидців з України, які виїхали до їхньої держави. Матеріали готові передати в ГПУ за посередництва Євроюсту.

Венедіктова підкреслила, що Франція "однією з перших звернулася до Міжнародного кримінального суду, що дозволило прокурору Хану негайно розпочати розслідування ситуації в Україні".

Нагадаємо, експерти з Франції допомагають збирати докази воєнних злочинів окупантів на Чернігівщині.

Днями генпрокурор США оголосив про створення Групи з розслідування воєнних злочинів в Україні.