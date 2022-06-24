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СБУ затримала ще одного жителя Бахмута, який працював на російські спецслужби

За вказівкою "куратора" підозрюваний збирав інформацію щодо місць дислокації ЗСУ та інших військових формувань України у своєму місті.

СБУ затримала ще одного жителя Бахмута, який працював на російські спецслужби
Фото: Пресслужба СБУ

Служба безпеки затримала на Донеччині підозрюваного в державній зраді, який передавав інформацію російським спецслужбам.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

"Досудове розслідування встановило, що колаборант пішов на "контакт" з представником силових відомств рф у червні цього року. За вказівкою куратора він збирав інформацію щодо місць дислокації ЗСУ та інших військових формувань України у Бахмуті на Донеччині. Дані зловмисник передавав через заздалегідь обумовленого каналу зв’язку. Отриману інформацію окупанти використовували для обстрілів наших військових", - розповіли в спецслужбі.

Фото: Пресслужба Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях

Правоохоронці встановили особу і затримали зловмисника. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Затриманому загрожує позбавлення волі від 15 років до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.

Наразі тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

Нагадаємо, днями СБУ Донеччині затримала ворожого агента, який "зливав" рашистам дані про ЗСУ в районі Бахмута.

Раніше мешканка Бахмута отримала підозру у державній зраді. Прокуратура стверджує, що вона передавала росіянам дані про місця дислокації ЗСУ. Правоохоронцями зафіксовано 14 фактів передачі російським загарбникам даних.

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