Залужний і Міллі обговорили постачання міжнародної технічної допомоги Силам оборони України

Йшлося про важливість вогневого паритету з Росією.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це Залужний повідомив на своїх сторінка в соцмережах.

"Сьогодні під час телефонної розмови обговорили оперативну обстановку та хід постачання міжнародної технічної допомоги Силам оборони України. Я загострив увагу на необхідності встановлення вогневого паритету з противником, що дасть змогу стабілізувати ситуацію на найбільш загрозливому Луганському напрямку", - розповів Головнокомандувач.

Залужний підкреслив, що Міллі відіграє "провідну роль у справі надання військової допомоги нашій державі" та має "глибоке розуміння ситуації".

Нагадаємо, напередодні США виділили Україні ще 450 млн доларів оборонної підтримки.

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