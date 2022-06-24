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Залужний і Міллі обговорили постачання міжнародної технічної допомоги Силам оборони України

Йшлося про важливість вогневого паритету з Росією.

Залужний і Міллі обговорили постачання міжнародної технічної допомоги Силам оборони України
Фото: EPA/UPG

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Про це Залужний повідомив на своїх сторінка в соцмережах.

"Сьогодні під час телефонної розмови обговорили оперативну обстановку та хід постачання міжнародної технічної допомоги Силам оборони України. Я загострив увагу на необхідності встановлення вогневого паритету з противником, що дасть змогу стабілізувати ситуацію на найбільш загрозливому Луганському напрямку", - розповів Головнокомандувач.

Залужний підкреслив, що Міллі відіграє "провідну роль у справі надання військової допомоги нашій державі" та має "глибоке розуміння ситуації".

Нагадаємо, напередодні США виділили Україні ще 450 млн доларів оборонної підтримки.

Збройні сили України подякували Австралії за першу партію бронетранспортерів M113AS4.

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