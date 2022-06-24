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Навчальний рік в очному режимі розпочнеться в школах 1 вересня, у вишах - 15 серпня, - Шмигаль

На прифронтових і окупованих росіянами територіях навчатимуться онлайн.

Навчальний рік в очному режимі розпочнеться в школах 1 вересня, у вишах - 15 серпня, - Шмигаль

Навчальний рік у школах розпочнеться 1 вересня в очному режимі. Університетам рекомендують почати навчання з 15 серпня, за винятком перших курсів.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він підкреслив, що на прифронтових і окупованих територіях навчатимуться в онлайн-форматі.

"Місцева влада має пропрацювати весь організаційний процес і очної, і змішаної форми навчання... Міністерству освіти і науки, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству розвитку громад та територій, ВЦА доручено забезпечити довезення дітей до шкіл, а також безпеку в закладах освіти", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що органи місцевого самоврядування повинні організувати регулярні навчання з евакуації учнів до сховищ та уроки безпеки та візуалізацію шляху до безпечних місць в усіх закладах освіти. Також, за словами Шмигаля, у сховищах мають створити всі умови для перебування та навчання, а в кожному освітньому закладі має бути тривожна кнопка на випадок надзвичайної ситуації.

"ДСНС має найближчим часом завершити розробку типових протоколів безпеки, а далі ВЦА мають затвердити на їхній основі індивідуальні протоколи безпеки для кожного закладу освіти та ознайомити з ними учнів та батьків", - додав очільник уряду.

Він додав, що на неприфронтових територіях повинні працювати не лише школи та університети, а й дитячі садочки.

Нагадаємо, у Міносвіти повідомили, що школярів і педагогів, чиї школи зруйновані, переведуть до найближчих навчальних закладів. А українські виші й ПТУ отримають безоплатний доступ до сервісів Zoom.

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