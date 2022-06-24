Дерусифікувати – означає оздоровити українську ідентичність

Світ уважно продовжує слідкувати за тим, яким тернистим шляхом утверджується українська ідентичність та посилюється українська мова як державна.

Темою номер один провідних медіа світу цього тижня стали проголосовані Верховною Радою України три закони, що мають встановити суворі обмеження на російські книги та музику – це заборона розповсюдження російських книг, а також відтворення чи виконання російської музики пострадянської епохи. Дехто з аналітиків навіть зауважив, що цими документами, за які віддала голоси парламентська конституційна більшість, буде завершено 400-літній лінгвоцид росіян в Україні.

Нагадаю, що один із ухвалених законів забороняє звучання російськомовної музики на публіці, на телебаченні та радіо, збільшує національні квоти на українськомовну музику та мовлення на телебаченні та радіо.

Інший – забороняє друкувати книги, написані російськими громадянами, якщо автори не відмовляться від російських паспортів і не стануть громадянами України. Він також блокує в'їзд або розповсюдження книг, надрукованих у росії, Білорусі та на окупованій території України.

І, зрештою, закон про стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження сприятиме формуванню сильної і спільної для всієї держави української ідентичності, зростання культурного і освітнього рівня громадян та поширенню національного культурного продукту – зокрема українських книжок.

Імплементація ж ухвалених законів продовжить зміцнювати бастіон атрибуту української державності – мову титульної нації.

Звісно, і цього разу не обійшлось без істерики московії, яка, втім, триває століттями. Що чіткіше проглядаються контури України в процесі позиціонування себе у світі як незалежної держави, тим гучніше лунають «стинання» росії, тим провокативніші й нахабніші її постулати та дії.

І останні роки рф, без натяку на залишки совісті, звинувачує Україну в «смертному гріху» – упевненому утвердженні своєї рідної мови як державної.

Отже, прокремлівські ЗМІ захлинаються від люті, стверджуючи, що наша політика щодо закріплення української мови в повсякденному житті пригнічує велику кількість російськомовних в Україні, чиї права москва «відстоює» під час, як вона називає, своєї «спеціальної військової операції».

Хоча кривава агресія цієї ментально вбогої держави викликала в українців зворотні процеси – з моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну чимало російськомовних перейшли на українську аби не ототожнювати себе з орками.

Газета The New York Times зазначає, що чимала кількість російськомовних в Україні є наслідком багатовікового домінування її потужнішого і нахабного сусіда. Американське видання називає ці закони «демонстрацією Києва лютого дистанціювання від російської культури».

Водночас, Guardian переконана в тому, що «процес, який раніше називали «декомунізацією», а тепер частіше називають «дерусифікацією», необхідний для скасування багатовікової політики, спрямованої на руйнування української ідентичності».

Для журналістів агентства Reuters нові правила є останньою главою на довгому шляху України до позбавлення спадщини сотень років правління Москви. CNBS зауважує: закони набудуть чинності за умови їхнього підписання президентом Володимиром Зеленським. “Немає жодних ознак того, що він проти”, – уточнили у виданні.

Росія боїться української мови, як надпотужної зброї у сьогоднішній війні. Вона боялась її завжди. І так само, як нині, протягом століть москва нищила українську мову, її носіїв і захисників. Сьогодні ми переписуємо сценарій невдач і програшів, котрих зазнавали в попередні століття. Переписуємо рішуче, твердо, впевнено, мужньо і остаточно, курсуючи до нових державницьких вимірів. А мовне питання в цьому сценарії провідне. Адже українська мова також є прикордонником рубежів нашої країни.