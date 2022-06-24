Водночас, ЗСУ завдають контрударів на сході та півдні.

За даними британської розвідки, російські війська в Україні продовжують йти у наступ на кількох напрямках.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії у Twitter.

За даними відомства, також бої посилилися на Харківщині.

Водночас українські війська завдають контрударів на східному та південному напрямках. Окрім того, Збройним силам України вдалося відтіснити окупантів у Запорзькій області.

Нагадаємо, сьогодні речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник повідомив, що російські загарбники лише намагаються втримати вже захоплені території Запорізької та Херсонської областей, а також обладнують позиції для можливої оборони та недопущення контрнаступальних дій з боку ЗСУ.

Основні зусилля окупанти зосередили на Луганщині та Донеччині.