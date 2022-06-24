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Упродовж доби підрозділи ДСНС 146 разів залучалися до знешкодження вибухонебезпечних предметів

Обстежено територію площею 144 га.

Упродовж доби підрозділи ДСНС 146 разів залучалися до знешкодження вибухонебезпечних предметів
Фото: ДСНС

Упродовж доби було виявлено, вилучено і знешкоджено 795 вибухонебезпечних предметів, обстежено територію площею 144 га території.

Про це повідомляє МВС на своєму офіційному Telegram-каналі.

Піротехнічні підрозділи ДСНС залучалися до роботи 146 разів.

"Найчастіше піротехнічні підрозділи працювали на:

  1. Харківщині – 5 тис. 615 разів,
  2. Київщині – 3 тис. 439,
  3. Чернігівщині – 2 тис. 232,
  4. Миколаївщині – 1 тис. 404,
  5. Черкащині – 829,
  6. Сумщині – 715", – інформують у ДСНС.

Повідомляється, що всього з початку широкомасштабного військового вторгнення Росії було знешкоджено 145 тис. 425 ВНП та 602 кг вибухової речовини, у тому числі 1 тис. 996 авіаційних бомб, обстежено територію площею 62 тис. 60 га.

Нагадаємо, собаці-"саперу" Патрону присудили відзнаку "Золота лапа" кінологічного клубу Ірландії.

Також повідомлялось, що ДСНС хоче будувати пожежні депо за прикладом Польщі.

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