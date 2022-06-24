ДБР припинило діяльність наркоугруповання пов'язаного зі спецслужбами РФ

Працівники ДБР спільно з Київською міською прокуратурою викрили та припинили діяльність міжрегіонального етнічного наркоугруповання, яке контролювало розгалужену мережу виробництва та розповсюдження наркотичних засобів: метадону, амфетаміну, марихуани та інших наркотиків – насамперед серед військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, які протистоять російським військам на сході нашої держави.

Про це повідомило ДБР на своєму офіційному сайті.

Діяльність наркоугруповання курували спецслужби РФ. За їхнім задумом, розповсюдження наркотичних засобів серед військовослужбовців мало на постійній основі здійснювати підрив бойової готовності наших військ.

Злочинна організація налічувала понад 40 осіб, зокрема громадян Республіки Білорусь, мала чітку ієрархічну структуру, лабораторії, розгалужені канали поширення наркотиків, в тому числі через довірених осіб – "операторів" та через один із сервісів поштових відправлень. Наразі встановлені всі причетні до схеми збуту наркотиків.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Використовуючи свій авторитет та наявні зв’язки один із керівників організації вибудував стійкі незаконні відносини зі службовими особами правоохоронних органів, яким систематично сплачував "данину" за непритягнення представників злочинної організації до кримінальної відповідальності.

Масштабна спецоперація по ліквідації угруповання проводилася у Дніпропетровській, Київській та Житомирській областях. Проведено 27 обшуків, встановлено механізми роботи угруповання, контакти та відстежено схеми легалізації наркокоштів.

"В ході обшуків за місцями проживання фігурантів вилучено:

майже 2 кг наркотичних засобів, що складає близько 13 тис. доз

180 тис. дол. США та 1 млн грн готівкою

велику кількість ювелірних виробів із золота

14 автомобілів, у тому числі преміумкласу

телефони, комп'ютерну техніку тощо.

Наразі, в порядку ст. 208 КПК України, затримано ватажків угруповання", – йдеться у повідомленні ДБР.

Провадження відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України – незаконне виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, з початку війни ДБР розслідує 530 справ щодо зрадників і колаборантів.

Раніше СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке зберігало зброю та боєприпаси.