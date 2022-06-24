Десантники і артилеристи Львівської 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України, яка виконує бойові завдання на Сході, вчора збили ворожий розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 “Алігатор”, знищили два БТРи і дві БМД окупантів.

Про це повідомляє у Facebook 80 десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ.

“Приблизно о восьмій годині ранку, зі сторони противника в небі з’явилося три ворожі вертольоти Ка-52. Певно, проводили авіарозвідку. Коли вертольоти наблизилися, я навів на ціль свій ПЗРК “Ігла”, і здійснив пуск. Ракета влучила у “вертушку”! З підбитого гелікоптера повалив густий чорний дим", – розповів Назар, стрілець-зенітник.

Фото: 80 десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ у Facebook

Знищення російського гелікоптера Ка-52 десантник присвятив своїй одномісячній дитині.

Фото: 80 десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ у Facebook

Також 23 червня десантно-штурмовими та артилерійськими підрозділами Львівської бригади ДШВ було знищено два БТРи й дві БМД противника.

Нагадаємо, з 24 лютого по сьогодні російська армія втратила у війні з Україною приблизно 34 530 військових. Учора було ліквідовано близько 100 окупантів, три танки і п’ять броньованих машин.