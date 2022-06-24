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Окупанти будують у Маріуполі бункери під виглядом будинків, – мер

Росіяни готуються до контрнаступу українських військ.

Окупанти будують у Маріуполі бункери під виглядом будинків, – мер
Фото: Маріупольська міська рада у Telegram

Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив про те, що загарбники будують у місті фортифікаційні споруди під виглядом житлових будинків.

Про це повідомила у Telegram Маріупольська міська рада.

Зазначається, що військові РФ готуються до контрнаступу ЗСУ й хочуть використовувати маріупольців у якості живого щита.

“Без зайвого розголошення окупанти почали будувати нібито житлові будинки. Роботи йдуть у північно-західній частині, майже на межі території міста. Тобто саме з орієнтовного напрямку контрнаступу ЗСУ”, – розповів Бойченко.

Є інформація від маріупольців, що за цими новими спорудами окупанти одразу виривають окопи та розташовують техніку.

“А людей не випускають з міста, щоб потім прикриватись мирними жителями”, – додав мер.

Нагадаємо, через нестачу ресурсів росіяни змінили тактику контролю над Маріуполем. Великі колони техніки полишають місто і Маріупольській район та відправляються в напрямку Бердянська і Пологів.

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