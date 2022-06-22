Через нестачу ресурсів росіяни змінили тактику контролю над Маріуполем, - Андрющенко

Другий день поспіль великі колони техніки полишають місто і Маріупольській район та відправляються в напрямку Бердянська і Пологів.

Російські загарбники змінили в Маріуполі свою тактику контролю пересування містом.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами окупанти демонтували стаціонарні блокпости в районі мостів і почали більше використовувати мобільні групи.

"Зміна тактики пов’язана з виводом більшості військового залишку окупантів з міста на інші ділянки фронту. Банальна нестача ресурсу. Зокрема, другий день поспіль великі колони техніки залишають Маріуполь та Маріупольській район в напрямку Бердянськ-Пологи", - розповів Андрющенко.

Радник додав, що серед рашистів панують настрої "далекі від бравурних заяв пропаганди".

"Панує небажання продовження участі у війні, особливо серед мешканців Донеччини. Більшають розмови про бажання здатись у полон, особливо після повідомлення про перекидання їх на напрям боїв у Запоріжжя", - додав Андрющенко.

Нагадаємо, у Маріуполі російське міноборони почало будівництво 5-поверхівки для військових РФ у районі виїзду на Мангуш. Поряд зводять фортифікаційні лінії оборони.

Напередодні двоє російських загарбників загинули під час розмінування території заводу "Азовсталь".