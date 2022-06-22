​ЗСУ відбили штурм росіян у районі Новобахмутівки на Донеччині та змусили ворога відійти, - Генштаб

На Донецькому напрямку окупаційні війська намагаються просунутися у напрямку Бахмута і встановити контроль над Сєвєродонецьком.

Українські захисники відбили ворожий штурм у районі Новобахмутівки (Донецька область) і змусили росіян відійти.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Тим часом окупанти намагаються просунутися на Донецькому напрямку в районі Бахмута, а також встановити контроль над Сєвєродонецьком.

Ситуація на інших напрямках станом на 18.00 22 червня така:

на Сіверському рашисти застосували ствольну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Тур’я, Миропільське та Славгород Сумської області.

рашисти застосували ствольну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Тур’я, Миропільське та Славгород Сумської області. на Слобожанському окупанти своїми штурмовими діями намагаються покращити тактичне положення підрозділів в районі Слов’янська. Застосовували ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Богородичне, Нова Дмитрівка, Новопавлівка, Курулька, Долина, Пришиб, Краснопілля, Вірнопілля, Рідне, Червоне, Шнурки, Червона Поляна, Карнаухівка, Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка та Семиланне.

окупанти своїми штурмовими діями намагаються покращити тактичне положення підрозділів в районі Слов’янська. Застосовували ствольну та реактивну артилерію в районах населених пунктів Богородичне, Нова Дмитрівка, Новопавлівка, Курулька, Долина, Пришиб, Краснопілля, Вірнопілля, Рідне, Червоне, Шнурки, Червона Поляна, Карнаухівка, Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка та Семиланне. на Харківському ворог веде бойові дії, щоб стримати підрозділи Сил оборони України та не допустити їхнього виходу до державного кордону. Росіяни здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, Байрак, Перемога, Коробочкине, Шевелівка, Рубіжне, Леб’яже, Мосьпанове, Шестакове, Петрівка, Руська Лозова, Хрестище, Кулиничі, Уди, Старий Салтів, Верхній Салтів, Питомник, Ртищівка та Печеніги.

ворог веде бойові дії, щоб стримати підрозділи Сил оборони України та не допустити їхнього виходу до державного кордону. Росіяни здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Харків, Байрак, Перемога, Коробочкине, Шевелівка, Рубіжне, Леб’яже, Мосьпанове, Шестакове, Петрівка, Руська Лозова, Хрестище, Кулиничі, Уди, Старий Салтів, Верхній Салтів, Питомник, Ртищівка та Печеніги. на Сєвєродонецькому загарбники завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Верхньокам’янка, Сєвєродонецьк та Сиротине. Тривають бойові дії за Сєвєродонецьк.

загарбники завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Верхньокам’янка, Сєвєродонецьк та Сиротине. Тривають бойові дії за Сєвєродонецьк. на Бахмутському під ворожі авіаудари потрапили Берестове, Яковлівка, Клинове і Вершина. Росіяни також завдали авіа-ракетних ударів неподалік Часового Яру, Новолуганського та Гірського.

під ворожі авіаудари потрапили Берестове, Яковлівка, Клинове і Вершина. Росіяни також завдали авіа-ракетних ударів неподалік Часового Яру, Новолуганського та Гірського. на Краматорському окупанти обстрілювали позиції Сил оборони із ствольної артилерії в районах Пришиба, Сидорового, Донецького та Маяків.

окупанти обстрілювали позиції Сил оборони із ствольної артилерії в районах Пришиба, Сидорового, Донецького та Маяків. на Авдіївському , Курахівському , Новопавлівському та Запорізькому напрямках рашисти завдають вогневого ураження по українських позиціях, що не допустити перекидання підрозділів Сил оборони на інші напрямки. Також окупанти завдали авіаударів поблизу Новобахмутівки, Кам’янки, Авдіївки, Павлівки, Вугледара та Шевченка.

, , та рашисти завдають вогневого ураження по українських позиціях, що не допустити перекидання підрозділів Сил оборони на інші напрямки. Також окупанти завдали авіаударів поблизу Новобахмутівки, Кам’янки, Авдіївки, Павлівки, Вугледара та Шевченка. на Південнобузькому загарбники намагаються не допустити просування українських підрозділів вглиб захопленої території через інженерне обладнання позицій та обстріли зі ствольної та реактивної артилерії.

Нагадаємо, триває операція Сил оборони України на острові Зміїний. Зазнав суттєвих пошкоджень ворожий зенітний комплекс типу "Панцир". Також уражена радіолокаційна станція та техніка на острові. Є втрати живої сили противника.

Тим часом білоруські військові в прикордонні з Україною встановили дерев'яні муляжі танків.