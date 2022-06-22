​ДСНС хоче будувати пожежні депо за прикладом Польщі

В Україні хочуть будувати пожежні депо та оснастити їх за прикладом Польщі.
Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Для обміну досвідом представники ДСНС зустрілися з Головним комендантом Державної пожежної охорони Польщі бригадним генералом Анджеєм Бартков'яком.
Під час візиту українські рятувальники ознайомилися з архітектурними рішеннями, які використовуються в Польщі при будівництві сторожових веж, а також зі стандартами та нормами оснащення засобами індивідуального захисту, рятувальною технікою та транспортними засобами.
ДСНС також цікавить структура і принципи роботи Державної пожежної охорони і добровільних пожежних формувань, а ще - організація Національної пожежно-рятувальної системи.
В держслужбі кажуть - їхні польські колеги запевнили, що нададуть повну підтримку у процесі створення концепції розбудови рятувального потенціалу в Україні.
Нагадаємо, курсанти української Державної служби з надзвичайних ситуацій навчатимуться в польських пожежних вишах.