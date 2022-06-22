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Окупанти влаштовують витоки газу в луганських багатоповерхівках, – СБУ

Таким чином виявляють ухилянтів від «призову».

Окупанти влаштовують витоки газу в луганських багатоповерхівках, – СБУ
Фото: СБУ

Окупанти влаштовують витоки газу в луганських багатоповерхівках, щоб вивести на вулицю чоловіків, які ховаються від мобілізації.

Про це повідомляє СБУ на своєму офіційному Telegram-каналі, оприлюднюючи відео допиту військовополоненого з Луганська.

«В одном из многоквартирных домов сделали утечку газа. Женщин и детей отдельно, а потом мужчин – позабирали в автобусы», – розказує полонений.

Полонений був непридатним для війська, проте хронічне захворювання судин не допомогло йому уникнути тотальної мобілізації в так званій «ЛНР» у квітні цього року.

Впродовж тижневих навчань із колишнього помічника продавця зробили механіка-водія БМП, показали як правильно тримати автомат і відправили на бойове завдання: закріпитися в промзоні Сєвєродонецька.

За першої ж нагоди «вояк» здався в полон. Він стверджує, що не стріляв і звертається до земляків: «…прячьтесь, делайте, что хотите, но не идите на эту войну».

«Наразі з ним працюють слідчі СБУ, щоб з’ясувати ступінь його причетності до злочинів проти України», – резюмують у спецслужбі.

Нагадаємо, у Києві затримали бойовика терористичного угруповання "Восток", який був колишнім заступником командира підрозділу Нацгвардії, а на Донеччині Викрили одного з посадовців Укренерго, який співпрацював із окупантами.

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