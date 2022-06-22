Туреччина провела переговори в Москві щодо українського зерна

За результатами зустрічі Росія випустила з тимчасово окупованого Маріуполя турецьке судно Azov Concord під прапором Мальти.

Делегація Туреччини у вівторок, 21 червня, у Москві провела переговори про відновлення експорту українського зерна через заблоковані Росією порти.

Про це повідомляє LIGA.net з посиланням на "Анадолу".

Зазначається, що зустріч "відбулася в конструктивній і дуже позитивній атмосфері". За її результатами Росія випустила з тимчасово окупованого Маріуполя турецьке судно Azov Concord під прапором Мальти.

Переговори, які відбуваються на рівні військових делегацій, також стосувалися безпечної евакуації з аеропорту Бориспіль турецьких літаків.

Туреччина планує провести переговори з українською делегацією та ООН, після чого, можливо, вдасться провести зустріч у чотиристоронньому форматі.

Міністерство оборони РФ підтвердило факт переговорів. "За підсумками досягнуто домовленість про продовження консультацій", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Туреччина пропонує створити у Стамбулі спеціальний штаб з представниками України, Росії, ООН для розв'язання проблеми деблокади. За попереднім планом, Туреччина готова надати кораблі свого військового флоту для супроводу суден із зерном від українських портів до турецьких.

Постійний координатор ООН у Туреччині Альваро Родрігес заявив, що Росія вимагає часткового скасування санкцій в обмін на деблокаду українських портів для вивезення зерна.

Надзвичайний і повноважний посол України в Туреччині Василь Боднар зазначав, що Україна наразі не бачить реальних кроків та готовності Росії до розблокування портів. Російська сторона намагається "грати свої дурні ігри", що не вдасться агресору. Росіяни мають відійти та розблокувати порти. Після того Україна може говорити про розмінування та про вихід кораблів з портів та безпечний вивіз зерна.