Німеччина оголосила про дефіцит газу і активувала другий етап плану на випадок зупинки постачання з РФ

Німеччина активувала другий з трьох етапів плану, розробленого на випадок зупинення Росією постачань газу.

Про це з посиланням на заяву міністра економіки Роберта Хабека пише CNN.

"Віднині газ у Німеччині в дефіциті", – сказав він на брифінгу в Берліні.

Хабек закликав німців скоротити споживання палива.

"Зараз ми закликаємо скоротити споживання газу, особливо напередодні зимових місяців", – сказав він.

Уряд ФРН оголосив "тривожний" рівень після того, як РФ 14 червня скоротила поставки. Третій, найвищий рівень – "надзвичайний".

Німеччина ще до початку повномасштабного вторгнення зуміла скоротити свою залежність від імпорту газу з Росії з 55% до 35%.

Хабек наголосив, що зростання цін на газ є путінською стратегією, спрямованою на виведення з рівноваги та роздіоення.

"Ми перебуваємо в економічному протистоянні з Росією", – зазначив він.

Міністр додав, що нині газохсовища Німеччини заповнені на 58%, що вище, ніж в цей же час минулого року, але мета в 90% буде не досягнута, якщо не вживати подальших заходів.

Нагадаємо, 30 березня Німеччина у межах підготовки до припинення поставок природного газу з Росії активувала перший з трьох етапів плану попередження надзвичайної ситуації у газопостачанні. Активувати етап раннього попередження уряд вирішив з міркувань обережності.