Німецькі самохідні гаубиці "Panzerhaubitze2000" уже на передовій, – Резніков

На озброєнні ЗСУ з’явилися німецькі самохідні гармати-гаубиці "Panzerhaubitze2000", які обслуговують підготовлені українські екіпажі.

Про це повідомив у Facebook міністр оборони України Олексій Резніков.

“Це вже 6-й вид артилерії 155 мм калібру, який посилює нашу оборону. Наші воїни вже б’ють ворога з допомогою M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar. Відтепер до цього “клубу найкращих” долучився й Ph2000”, – йдеться в повідомленні.

Резніков висловив впевненість, що головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний ефективно застосує їх на полі бою.

Міністр оборони висловив подяку українським артилеристам, “які вже стали всесвітньою легендою”. Також він подякував німецьким партнерам за підтримку.

“Дуже ціную зусилля моєї колеги – міністра оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт”, – зазначив він.

Panzerhaubitze 2000 — 155 мм самохідна гармата-гаубиця розроблена німецьким концерном Krauss-Maffei Wegmann і прийнята на озброєння бундесверу восени 1998 року. У її розпорядженні – ствол завдовжки 52 калібри (8 м), автоматична система заряджання з боєкомплектом 60 снарядів і 228 модульних метальних зарядів, а також сучасна точна система наземної навігації.

Нагадаємо, Німеччина розпочала другий етап постачання зброї Україні. Після постачання гаубиць обіцяють реактивні та ракетні системи залпового вогню MLRS та HIMARS, а також пізніше, цього року – сучасної системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM.