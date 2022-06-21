Російський пілот-”вагнерівець” повоював три дні: ЗСУ збили його літак з ПЗРК “Ігла”

Пілот-найманець із ПВК “Вагнер” встиг повоювати лише три дні та був збитий українськими захисниками з ПЗРК “Ігла”.

Про це повідомляє у Telegram СБУ.

Зазначається, що перший бойовий виліт росіянин здійснив 14 червня, а вже 17-го опинився в полоні.

Тепер він розповідає СБУ про те, як скидав бомби на Україну. При цьому, намагається виправдовуватись і каже, що йшлося лише про “нанесение ударов по опорным пунктам, скоплениям силы и живой силы противника”.

Однак коли побачив на відео результати ударів РФ по мирним населеним пунктам, самовпевненість окупанта кудись зникла і він “раптово” усвідомив, що це “не правильная, не нужная война”.

Загалом пілот робив по 1-2 бойових вильоти в день.

Зізнається, що крім нього на російських винищувачах вартістю понад 10 млн доларів літають також і інші найманці, а не кадрові льотчики ЗС РФ.

Найманці отримують за роботу ставку від 200 тис. рублів на місяць і додаткові бонуси.

Основною метою свого перебування в Україні цей пілот вважав “задачу… по оказанию помощи республикам Донбасса”, а бойові вильоти – “частными задачами”.

Нагадаємо, 18 червня з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" було збито російський літак Су-25. Пілот підбитого російського штурмового літака Су-25 катапультувався і потрапив у полон. Під час допиту виявилося, що він працює найманцем ПВК "Вагнер".