У Києві з 22 червня рух Південним мостом буде закрито для приватного транспорту.

Про це повідомила Київська міська держадміністрація.

"Рух Південним мостом буде дозволено лише для спецтранспорту екстрених та аварійних служб, громадського транспорту, транзитного вантажного транспорту, а також авто зі спеціальними перепустками", – йдеться в повідомленні.

Рух приватних автівок обмежується.

Нагадаємо в Києві із 20 червня, відновлюється автомобільний рух мостами Метро та Патона. Також відкриті Дарницький і Південний мости.