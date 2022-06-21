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МЗС Росії викликає посла ЄС через заборону Литви на транзит товарів через Калінінградську область

Дипломата збираються проінформувати про "відповідні умови". 

МЗС Росії викликає посла ЄС через заборону Литви на транзит товарів через Калінінградську область
Калінградська область
Фото: google

МЗС Росії викликає посла Європейського Союзу в Москві Маркуса Едерера через заборону Литви на транзит підсанкційних товарів через Калінінградську область.

Про це пише The Guardian із посиланням на губернатора цієї області Антона Аліханова.

Той зазначив, що цю "ситуацію можна вирішити дипломатичним шляхом" і що посла повідомлять про "відповідні умови". 

Литва заборонила транзит товарів, що перебувають під санкціями ЄС, через територію Литви до російського ексклаву, розташованого між нею і Польщею. 

Ці товари, зокрема будівельні матеріали, росіяни тепер планують замість залізниці доставляти по воді. 

Тим часом росЗМІ повідомляють, що військовослужбовці Балтійського флоту РФ проводять навчання ракетних та артилерійських підрозділів у Калінінградській області. У маневрах задіяні близько 1 тисячі військовослужбовців та понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки артилерійських та ракетних частин.

Повідомляється, що артилеристи та ракетники виконають "кілька сотень вогневих завдань" із застосуванням РСЗВ "Град" та "Ураган", великокаліберних гармат "Гіацинт", самохідних артилерійських установок "Мста-С", "Акація" та "Гвоздика".

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