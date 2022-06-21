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Окупанти мали на Луганщині локальний успіх, але втратили техніку і людей, – Гайдай

Паралельно з обстрілом Лисичанська ворог йшов в атаку на інших напрямках.

Окупанти мали на Луганщині локальний успіх, але втратили техніку і людей, – Гайдай
Ілюстративне фото
Фото: t.me/luhanskaVTSA

Минула ніч на Луганщині була порівняно спокійною, якщо порівнювати з двома попередніми. Однак учора ворог проводив масовані наступальні дії на кількох напрямках.

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що паралельно з обстрілом Лисичанська, по якому ворог гатив увесь день, відбувався наступ у районі Комишувахи, Золотого, Гірського. Ворог застосовує багато техніки: тільки на одному напрямку в атаку йшли 30 БТР, більш ніж 10 танків, системи "Солнцепек". Саме через це українці потребують далекобійної зброї – щоб не давати окупантам просуватись під прикриттям вогню. 

Крім того, росіяни завдавали авіаударів, зокрема по Устинівці, Малорязанцевому, Білогорівці та Гірському. У Гірському пошкоджено 13 будинків, Новоіванівці – сім, у Врубівці зруйновано ліцей.

У промзоні Сєвєродонецька продовжуються запеклі бої. Росіяни влучили в будівлю І прохідної Азоту, обстріляли територію цегляного заводу, почергово відкрили вогонь у районі трьох мостів.

Тривають бої поблизу Миколаївки.

Штурмові дії російської армії поблизу Білої Гори та Сиротиного на цей час безрезультатні.

"У результаті наступальних дій вони втратили і техніку, і людей. Хоча, в принципі, мали локальний успіх, але видихлись, і, як я розумію, зупинились для перегруповання", – сказав Гайдай. 

Кількість жертв і поранених у Лисичанську буде зʼясовуватись сьогодні – вчора це було неможливо через щільні невпинні обстріли.

Втрати ворога складають за вчора близько 30 загиблих і вдвічі більше поранених. За словами Гайдая, близько половини поранених окупантів не виживають, бо вони покрали обладнання в наших лікарнях і їм не можуть надати допомогу. 

Щодо Сєвєродонецька очільник адміністрації повідомив, що вся інфраструктури в місті розбита, немає ні газу, ні води, ні світла. У залишках лікарень лишилися лікарі – там є певний запас медикаментів. В укриттях Азоту перебували близько 570 людей, які відмовились виїжджати, але зараз евакуювати їх немає можливості.

Нагадаємо, учора Гайдай повідомив, що росіяни розпочинають широкомасштабний наступ у Луганській області, вони накопичили достатню кількість резервів і обстрілюють всі вільні населені пункти області. 

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