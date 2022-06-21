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Наступний тиждень буде вирішальним у протистоянні за Сєвєродонецьк, – ISW

Окупанти, можливо, активізують операції з перекриття українських ліній зв’язку на трасі Бахмут-Лисичанськ.

Наступний тиждень буде вирішальним у протистоянні за Сєвєродонецьк.

Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни (ISW) з посиланням на українські джерела.

Саме у цьому районі росіяни зосередять свої війська та техніку.

“Українські джерела підтвердили, що російські війська контролюють весь Сєвєродонецьк, за винятком промзони "Азот", де тривають бої”, – йдеться у звіті.

Російські джерела, ймовірно, створюють інформаційні умови, щоб виправдати повільне та невдале просування до Слов’янська з південного сходу від Ізюму та на захід від Лимана.

Окупанти, можливо, активізують операції з перекриття українських ліній зв’язку на трасі Т1302 Бахмут-Лисичанськ для підтримки ескалації операцій у Сєвєродонецьку-Лисичанську.

Російські сили далі опираються просуванню українських військ на північ від Харкова у бік міжнародного кордону, а також продовжують оборонні операції вздовж південної осі.

“Українська партизанська діяльність продовжує ускладнювати зусилля російської окупаційної влади щодо консолідації контролю над окупованими територіями”, – додали аналітики.

Нагадаємо, ЗСУ втратили контроль над селищем Метьолкіне поблизу Сєвєродонецька. Окупанти посилили артилерійські та авіаційні обстріли.

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